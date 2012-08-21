Лукашенко о фермах: Корова не заслужила концлагеря, она должна быть во дворце

Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Минской области. Александр Лукашенко знакомился с ходом работ по реконструкции и строительству молочно-товарных ферм. Президент посетил четыре таких сельхозпредприятия с разными технологиями организации производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В декабре прошлого года перед животноводческой отраслью была поставлена задача до конца 2012 года реконструировать или построить по одной ферме в каждом хозяйстве страны. Таким образом, модернизация коснется 1200 молочно-товарных ферм, которые после переоснащения должны стать эффективными комплексами.

За выполнением поручения в стратегической для страны отрасли Александр Лукашенко следит лично, и что называется, на местах. На прошлой неделе - в Гомельской области, теперь в Минской. Модернизация, в первую очередь, шаг на пути к конкурентоспособности. В том числе и на внешних рынках. Отрасль должна приносить дивиденды и уже сейчас, пока прибыльные ниши не заняли другие. Прогрессивные технологии - залог не только количества того же молока, но и качества. Поэтому уже к концу года в стране должны появиться мощные молочные комплексы, которые и через десяток лет смогут отвечать всем требованиям.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я перед вами поставил задачу: преобразовать молочно-товарные фермы в молочно-товарные комплексы. Чтобы у вас путаницы не было. А то вы мне про фермы рассказываете. Мне фермы в будущем не нужны, мне нужны комплексы. Это полная технология содержания дойного стада. Полная технология: искусственное осеменение скота, цех сухостоя, цех раздоя, водопоения, как мы говорили, навозоудаления, кормления скота – все должно быть по технологии. Вот, что я от вас хотел.

Президент не скрывает, задача не из простых. Тем более хозяйства должны заниматься модернизацией преимущественно за свои средства. В некоторых регионах в график не укладываются, проекты упрощают не в пользу современным технологиям. Так быть не должно.

Ферма в деревне Томковичи агрокомбината Держинский может служить примером для всей республики. Этот комплекс крупный – здесь содержатся 1300 голов. Возвели его в кратчайшие сроки, потратив 12,5 миллиардов рублей, окупится за 3 года.

Комплекс возведен с учетом последних ноу-хау в животноводстве. Для буренок – максимум открытого пространства и свежего воздуха (окна закрываются специальными шторами только в холодную погоду). Автоматическое поение и современный доильный зал - в таких условиях ежедневная прибыль этого комплекса – больше 20 миллионов рублей.

В нескольких километрах – еще одна ферма агрокомбината Держинский на 700 голов. Здесь для сравнения президенту показывают как было и как стало. Это - новое строение, современное, отвечающее всем стандартам. А вот как модернизировали 2 старых сарая: удлинили по площади, сделали большими окна. Однако способы кормления и поения остались старыми. Такие технологии стоит оставить в прошлом.

Александр Лукашенко:

Скот отличный, но он не должен содержаться в таких помещениях. Корова не заслужила этого концлагеря. Это концлагерь, а корова должна быть во дворце.

Вот, пожалуйста. Там рассыпаем корм на полу и легко работать. Здесь поилка сломалось, натекло воды в эту кормушку, 25 градусов мороза – и все замёрзло. Вот такого быть не должно. Эти окна, стеклоблоки, должны быть убраны, раскрыты, воздух поступать. Крышу перекрывайте, стены оставляйте, внутри бетонируйте и делайте содержание и кормление скота как там, на той ферме, где мы видели.

По подсчетам специалистов, свои плоды техническое перевооружение даст к 2015 году. Новые подходы к реконструкции ферм позволят увеличить производство молока до 10 миллионов тонн в год,

Прогрессивные технологии обойдутся стране в 7 триллионов рублей. Четверть уже освоена. А отдача от таких инвестиций не заставит себя ждать. Уже сегодня Беларусь входит в 20 мировых лидеров по экспорту молочной продукции.