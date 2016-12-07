Система страхования от банкротства может появиться в Беларуси

Новости Беларуси. Страхование от банкротства. Новую норму предлагают ввести в Трудовой кодекс белорусские парламентарии. Так, в случае ликвидации предприятия сотрудники смогут рассчитывать на выходные пособия. Деньги будут аккумулироваться на специальном счету. Такую инициативу поддерживают и профсоюзы Беларуси.

Тамара Красовская, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы был создан защитный механизм людей от рисков. Нам бы хотелось, чтобы юридические лица с момента создания уже создавали какой-то фонд от этих рисков. То есть уплачивали туда денежные средства, чтобы в случае банкротства или на момент ликвидации они могли защитить людей от безработицы.

Ежегодно депутаты парламента в Беларуси рассматривают около 130 новых законов. О том, как усовершенствовать работу, говорили 7 декабря в Овальном зале. Законы прежде всего должны быть понятны. Для их разработки необходимо более широко привлекать заинтересованные ведомства и экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.