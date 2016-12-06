Минэкономики: пакет бесплатных базовых услуг для начинающих бизнесменов могут сформировать в Беларуси

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, а вот эти рекомендации Организации по экономическому сотрудничеству, связанные с тем, что совершенствование профессиональных навыков малого и среднего бизнеса. Оно так звучит немножко, как будто они там неправильно занимаются своим бизнесом, не владеют профессиональными навыками. А о чём идёт речь? Какие рекомендации?

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Вы знаете, когда мы, действительно, определяли вместе с ОЭСР тему этого проекта, точно такое было сомнение. Но, когда мы стали работать по этому проекту, а работа заключалась в чём – мы выстроили сначала организационно, был создан координационный совет, который возглавлял министр экономики, и вошли представители органов госуправления, и рабочая группа, которую возглавляла я. Туда вошёл бизнес, общественные союзы, объединения, представители образовательной системы.

И мы по-другому посмотрели на бизнес, на бизнес в сфере услуг.

То есть, над чем работало Минэкономики – есть инфраструктура поддержки. Что это такое? Это – центры и инкубаторы. Центры – это, которые оказывают консультационные услуги бизнесу, а инкубаторы – это, которые оказывают консультационные услуги и ещё взращивают этот бизнес. А, благодаря вот этому проекту, мы вместе с ОЭСР провели обследование. И на рынке труда, на рынке в экономике у нас есть ещё такие субъекты, которые оказывают услуги «бизнес-бизнесу». Это – стратегический маркетинг, это – менеджмент, это – управление персоналом, это – IT-сфера.

А сюда можно написать всяких бизнес-тренеров? Добавить?

Ирина Костевич:

Конечно. Это – консультанты, в которых нуждается бизнес.

Ведь каждый, кто хотел бы заниматься своим делом, приходит с разным уровнем готовности.

Кто-то – достаточно продвинутый предприниматель, а кто-то – есть желание, но желание не совпадает с возможностями. И именно вот это реализовать желание – получить эту возможность через оказание, получение услуг со стороны.

Скажите, как разобраться в том, кто является настоящим бизнес-тренером? Профессиональным, опытным, который может дать? И кто является просто шарлатаном. Знаете, когда видишь большое количество объявлений о том: «Как заработать миллион», «Я расскажу вам, как сделать свой бизнес», – всё время думаешь – а что ж они преподают? Что ж они не заработали сами свои миллионы? Что является индикатором определения качества?

Ирина Костевич:

Понимаете, как раз реализация этого проекта – вот сейчас мы увидели болевые точки в рамках этого проекта. ОЭСР нам рекомендует создать вот такую базу данных консультантов, которые бы, действительно, соответствовали критериям, про которые Вы говорите.

Сегодня опыт такой в республике уже есть – базу национальных консультантов создал Европейский банк реконструкции и развития.

И вот мы в этом направлении сейчас с банком будем работать, чтобы, действительно, эту базу консультантов расширять. У них есть определённые критерии, этот консультант, действительно, получает сертификат и он прозрачен для бизнеса в плане получения от него этой консультации. Есть какая проблема, которую надо решать, даже не проблема, а задача: оказание вот этих консультационных услуг для стартапов, для предприятий, которые вот только-только зарождаются. Они – рисковые, эти предприятия, потому что они пришли такие все разные, как я говорю, с разным уровнем подготовки.

Поэтому вот наша задача – взрастить эти стартапы, вот эти новые, создающиеся предприятия.

Поэтому мы отрабатывали такой вопрос и с бизнесом, и есть такое предложение: создать пакет базовых услуг, который начинающему бизнесу будет предоставляться на безвозмездной основе. Это, прежде всего, правовые вопросы – не каждый начинающий бизнес может сразу взять себе квалифицированного юриста, ему надо ещё взрастить, раскочегариться в своём бизнесе.

Это – бухгалтерские услуги, те же кадровые услуги.

А как он потом будет за это рассчитываться?

Ирина Костевич:

Вот мы говорим: у него, действительно, нет капитала для того, чтобы получать эти услуги, поэтому мы говорим – перечень базовых услуг, которые он будет получать безвозмездно от этих же центров поддержки предпринимательства. Но государство должно компенсировать центру за то, что он готов оказать эти базовые услуги и оказать на качественной основе.