Ирина Костевич, Минэкономики: лично я больше склоняюсь к бизнесу, хочу услышать и помочь

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Глядя на Вас, не могу не выразить своё восхищение. Вы производите впечатление не столько чиновника, сколько такой преуспевающей бизнес-леди. Я знаю, что существуют, наверное, такие две основные модели. Когда человек, занимаясь бизнесом, приходит в госуправление или, скажем, государственные структуры и начинает использовать свои навыки, помогать двигать. Есть другой путь, обратный: когда человек, работая долго в государственных структурах, начинает, всё-таки, постепенно понимать задачи и цели бизнеса. Как устроено Ваше соображение по этому поводу?

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Знаете что, наверное, всё-таки, хоть ни дня не работала в бизнесе, то сейчас, курируя это направление, я себя больше чувствую, как бизнесмен в государственном органе. Почему? Может быть, специфика работы. Курируя Департамент по предпринимательству – тот орган, который оказался между бизнесом и между органами госуправления, вот на этой «золотой середине». Но лично я больше вот склоняюсь к бизнесу, хочу их услышать, хочу им помочь.

Но, при этом, я – как площадка для диалога, вот этот посредник, который должен наладить мосты.

Потому что вопросов очень много, отраслей очень много, регуляторных функций очень много. Минэкономики не может решить все направления, для этого вот оно и существует. И говорю в лоб: «Да, я больше склонна к бизнесу».