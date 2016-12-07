В Правительстве Беларуси подвели итоги работы по расширению поставок товаров за рубеж

Новости Беларуси. Снять барьеры в торговле с Россией и увеличить географию экспорта. В Правительстве подвели итоги работы по расширению поставок товаров за рубеж.

В целом, в 2016 году Беларусь открыла еще пять новых рынков, и теперь мы продаем продукцию в 160 государств. Расширяется и список экспортных товарных позиций, правда, речь здесь идет о странах Евразийского экономического союза. Что касается ЕС, то в этом направлении работать необходимо активнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Экспорт товаров именно товаров за девять месяцев составил 17, 3 миллиарда долларов и сократился на 15,7%. Тем не менее важно подчеркнуть, что физический объем поставок товаров увеличился на 0,4% при снижении экспортных цен на 16%. Эти результаты достигнуты за счет роста экспорта продукции транспортного машиностроения, легкой промышленности, деревообработки и продовольственных товаров.