Шесть российских банков готовы запустить переводы в Беларусь через Систему быстрых платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Центробанк тестирует эту функцию.

Сервис позволяет совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона в режиме реального времени круглосуточно. Клиенты банков больше не будут ждать, пока отправленный с их счета перевод пройдет проверку, одобрение, подтверждение и прочие обязательные этапы между отправкой и зачислением денег со счета на счет.