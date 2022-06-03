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Шесть российских банков готовы запустить переводы в Беларусь через Систему быстрых платежей

03 июня 2022 20:47
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Шесть российских банков готовы запустить переводы в Беларусь через Систему быстрых платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Центробанк тестирует эту функцию.

Шесть российских банков готовы запустить переводы в Беларусь через Систему быстрых платежей-1

Сервис позволяет совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона в режиме реального времени круглосуточно. Клиенты банков больше не будут ждать, пока отправленный с их счета перевод пройдет проверку, одобрение, подтверждение и прочие обязательные этапы между отправкой и зачислением денег со счета на счет.

О других новостях экономики за 3 июня читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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