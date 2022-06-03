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Прорыв в автопроме. МАЗ выпустит в продажу первую партию электрогрузовиков

03 июня 2022 20:46
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Новости Беларуси. Минский автозавод до конца года выпустит в продажу первую партию электрогрузовиков. Всего 10 машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусского автопрома это большой шаг вперед.

Прорыв в автопроме. МАЗ выпустит в продажу первую партию электрогрузовиков-1

Создание электрических МАЗов – одно из перспективных направлений развития автохолдинга до 2030 года. Электрогрузовик предназначен для транспортировки грузов в черте города. Автомобиль может проехать без подзарядки 100 километров со скоростью 85 км/ч.

О других новостях экономики за 3 июня читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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