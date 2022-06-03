Прорыв в автопроме. МАЗ выпустит в продажу первую партию электрогрузовиков

Новости Беларуси. Минский автозавод до конца года выпустит в продажу первую партию электрогрузовиков. Всего 10 машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусского автопрома это большой шаг вперед.

Создание электрических МАЗов – одно из перспективных направлений развития автохолдинга до 2030 года. Электрогрузовик предназначен для транспортировки грузов в черте города. Автомобиль может проехать без подзарядки 100 километров со скоростью 85 км/ч.