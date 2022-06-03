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Виталий Крецкий: наша энергоёмкость ВВП ниже, чем в передовых странах. Нам есть куда стремиться

03 июня 2022 20:44
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Новости Беларуси. Беларусь обошла Финляндию и Канаду по энергоемкости ВВП. Сегодня наш показатель составляет 146 килограммов нефтяного эквивалента на 1 000 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергоемкость ВВП показывает, насколько эффективно страна использует топливно-энергетические ресурсы при производстве ВВП. Снижается показатель, значит, экономим топливо, значит, меньше тратим средств на закупку топливных ресурсов.

Виталий Крецкий: наша энергоёмкость ВВП ниже, чем в передовых странах. Нам есть куда стремиться-1

В 2022 году снижение энергоемкости ВВП запланировано на 0,6 % к уровню 2021-го. К слову, за 10 лет показатель снизили в 1,5 раза. Важна не только динамика снижения, большое значение имеет сопоставление этого показателя с мировыми тенденциями.

Виталий Крецкий: наша энергоёмкость ВВП ниже, чем в передовых странах. Нам есть куда стремиться-4

Виталий Крецкий, директор Департамента по энергоэффективности:
На просторах Евразийского экономического союза мы занимаем лидирующие позиции. Но вместе с тем наша энергоемкость ВВП ниже, чем в передовых странах. То есть нам есть еще куда стремиться, есть над чем работать.

В стране более 25 лет последовательно проводится государственная политика в области повышения энергоэффективности. Сегодня у нас есть собственная АЭС, мы покупаем природный газ в России по приемлемым ценам. По сравнению с нынешней ситуацией в ЕС в республике энергетическое изобилие.

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# Государственная политика в области энергетики # Экономика # Виталий Крецкий # Наталья Надольская # Фотофакт

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