Виталий Крецкий: наша энергоёмкость ВВП ниже, чем в передовых странах. Нам есть куда стремиться

Новости Беларуси. Беларусь обошла Финляндию и Канаду по энергоемкости ВВП. Сегодня наш показатель составляет 146 килограммов нефтяного эквивалента на 1 000 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Энергоемкость ВВП показывает, насколько эффективно страна использует топливно-энергетические ресурсы при производстве ВВП. Снижается показатель, значит, экономим топливо, значит, меньше тратим средств на закупку топливных ресурсов.

В 2022 году снижение энергоемкости ВВП запланировано на 0,6 % к уровню 2021-го. К слову, за 10 лет показатель снизили в 1,5 раза. Важна не только динамика снижения, большое значение имеет сопоставление этого показателя с мировыми тенденциями.