Головченко: «Будет принято решение о недопущении увеличения ставок налогов на недвижимость для предприятий»

Новости Беларуси. Сокращение сроков возврата НДС, рассрочки по уплате налогов и пошлин. Премьер-министр Роман Головченко рассказал о планах по поддержке предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сокращение сроков возврата НДС, рассрочки по уплате налогов и пошлин. Премьер-министр Роман Головченко рассказал о планах по поддержке предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совещание у главы государства, которое состоялось на этой неделе, носило комплексный характер. Правительство вынесло целый ряд предложений. Ключевое: многие из подходов можно реализовать в рамках уже предоставленных правительству и местным органам власти полномочий. Надо точечно принимать решения, которые необходимы для поддержки национальной экономики. Над выработкой и реализацией мер работает оперативно-ситуационный штаб.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Речь идет в первую очередь о таких мерах фискальной политики, как определенное предоставление каких-то новых рассрочек, отсрочек по платежам НДС, например. Сокращение сроков возврата НДС, как это у нас говорится. Сейчас это растягивается на несколько месяцев и замораживает оборотные средства предприятия. Поэтому мы поставили задачу, что в ближайшее время должно быть принято решение по кардинальному сокращению этих сроков, чтобы у предприятия не было этого кассового разрыва, связанного с уплатой налога на добавленную стоимость. Это касается, допустим, предоставления рассрочек и отсрочек уплаты, как насчет налогов, так и ввозных таможенных пошлин. Тоже сейчас такое решение готовится.
На уровне облисполкомов, местных органов власти планируется, что будет принято решение о недопущении увеличения ставок налогов на недвижимость для предприятий в текущем году. Принято решение о недопущении повышения базовой арендной ставки. И она уже зафиксирована в белорусских рублях. Это только некоторые решения из этого пакета, который выносился на обсуждение. Поэтому мы будем эти меры принимать в самое ближайшее время по мере их готовности.
Поддержка необходима и истории на фоне попыток лжеэкспертов переписать факты той же Великой Отечественной войны. Неслучайно в Беларуси 2022-й объявлен Годом исторической памяти.
О развитии науки и ее роли в противодействии попыткам искажений и фальсификаций говорили сегодня, 3 июня, в НАН. В Институте истории Роман Головченко посетил археологическую научно-музейную экспозицию с уникальными экспонатами. В беседе с историками говорили о последних археологических экспедициях, обсудили перспективы дальнейших исследований. Необходимо продвинуться в таком важном вопросе, как научное обоснование места, где зародился Минск. Есть гипотеза, что будущая столица основана на берегу Менки, а после пожара город был перенесен на Немигу.