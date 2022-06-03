Головченко: «Будет принято решение о недопущении увеличения ставок налогов на недвижимость для предприятий»

Совещание у главы государства, которое состоялось на этой неделе, носило комплексный характер. Правительство вынесло целый ряд предложений. Ключевое: многие из подходов можно реализовать в рамках уже предоставленных правительству и местным органам власти полномочий. Надо точечно принимать решения, которые необходимы для поддержки национальной экономики. Над выработкой и реализацией мер работает оперативно-ситуационный штаб.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Речь идет в первую очередь о таких мерах фискальной политики, как определенное предоставление каких-то новых рассрочек, отсрочек по платежам НДС, например. Сокращение сроков возврата НДС, как это у нас говорится. Сейчас это растягивается на несколько месяцев и замораживает оборотные средства предприятия. Поэтому мы поставили задачу, что в ближайшее время должно быть принято решение по кардинальному сокращению этих сроков, чтобы у предприятия не было этого кассового разрыва, связанного с уплатой налога на добавленную стоимость. Это касается, допустим, предоставления рассрочек и отсрочек уплаты, как насчет налогов, так и ввозных таможенных пошлин. Тоже сейчас такое решение готовится.

На уровне облисполкомов, местных органов власти планируется, что будет принято решение о недопущении увеличения ставок налогов на недвижимость для предприятий в текущем году. Принято решение о недопущении повышения базовой арендной ставки. И она уже зафиксирована в белорусских рублях. Это только некоторые решения из этого пакета, который выносился на обсуждение. Поэтому мы будем эти меры принимать в самое ближайшее время по мере их готовности.