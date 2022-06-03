Новости экономики за 03.06.2022

Когда заработает Система быстрых платежей между банками Беларуси и России, как параллельное проектирование ускорит темпы строительства, когда начнутся продажи электрогрузовиков Минского автозавода и как энергетическое изобилие влияет на энергоемкость ВВП?

О важных экономических новостях расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

BLOOMBERG: ДОХОДЫ РОССИИ ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ И ГАЗА ПРЕВЫСЯТ 285 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В 2022 ГОДУ

Доходы России только от продажи нефти и газа в 2022 году составят около 285 миллиардов долларов. Это существенно превысит показатель 2021-го.