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Новости экономики за 03.06.2022

03 июня 2022 20:48
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Когда заработает Система быстрых платежей между банками Беларуси и России, как параллельное проектирование ускорит темпы строительства, когда начнутся продажи электрогрузовиков Минского автозавода и как энергетическое изобилие влияет на энергоемкость ВВП?

О важных экономических новостях расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

BLOOMBERG: ДОХОДЫ РОССИИ ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ И ГАЗА ПРЕВЫСЯТ 285 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В 2022 ГОДУ

Доходы России только от продажи нефти и газа в 2022 году составят около 285 миллиардов долларов. Это существенно превысит показатель 2021-го.

Шесть российских банков готовы запустить переводы в Беларусь через Систему быстрых платежей. Подробнее здесь.

Новости экономики за 03.06.2022-1

Согласно оценкам Bloomberg Economics, основанным на прогнозах Министерства экономики, даже с учетом того, что некоторые страны прекращают закупки энергоносителей, доходы России от нефти и газа увеличатся за счет роста мировых цен на ресурсы. Если же учесть экспорт других товаров, то полученная сумма с лихвой компенсирует 300 миллиардов долларов российских валютных резервов, замороженных на Западе в рамках санкций.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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