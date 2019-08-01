Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий

Узбекскому лидеру показывают самое новое от ПВТ – промышленный робот, онлайн-аппараты для добычи руды, парящие 3Д-голограммы, уникальная технология с умными датчиками. В своё время в проект инвестировали известные миллиардеры.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

У нас есть и чем поделиться, и что рассказать, и продукты есть, которые мы можем предложить. И успехи, и достижения, но точно также видим, что у узбекских коллег очень серьезные подвижки в плане образования. И самое главное что есть – это понимание того, что цифровизация – это одна из ключевых вещей для современного мира, что ей нужно уделять внимание. Есть и понимание, и желание это делать, когда есть и первое, и второе, то будет и результат.

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