Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси составляет 1053 рубля

Новости Беларуси. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Беларуси в 2019 году составила 1053 рубля, а с использованием господдержки – 880, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего с начала года уже построено более 1 миллиона 700 тысяч квадратов. Более трети, почти 650 тысяч из них, для нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом 3049 квартир приняли в качестве новосёлов многодетные семьи.