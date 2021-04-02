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Магазинам секонд-хенд запрещается продавать новую одежду. Что ещё изменилось в торговле Беларуси с апреля?

02 апреля 2021 15:36
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Новости Беларуси. 2 апреля в Беларуси вступило в силу постановление правительства по изменению правил продажи некоторых товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магазинам секонд-хенд запрещается торговать новой одеждой. Также вводятся новшества по распродажам, акциям, скидкам, ценникам в розничной торговле.

Магазинам секонд-хенд запрещается продавать новую одежду. Что ещё изменилось в торговле Беларуси с апреля?-1

Установлены требования к размеру букв и цифр, которыми указывается информация о цене пищевых продуктов за килограмм или литр. Размер скидки можно писать в процентах или в денежном выражении. Если для ее получения нужно соблюсти какие-либо условия (например, купить два товара по цене одного), это также должно быть указано. При этом самым большим шрифтом на ценнике должна быть написана стоимость без скидки.

О других новостях экономики за 2 апреля читайте здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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