Магазинам секонд-хенд запрещается продавать новую одежду. Что ещё изменилось в торговле Беларуси с апреля?

Новости Беларуси. 2 апреля в Беларуси вступило в силу постановление правительства по изменению правил продажи некоторых товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлены требования к размеру букв и цифр, которыми указывается информация о цене пищевых продуктов за килограмм или литр. Размер скидки можно писать в процентах или в денежном выражении. Если для ее получения нужно соблюсти какие-либо условия (например, купить два товара по цене одного), это также должно быть указано. При этом самым большим шрифтом на ценнике должна быть написана стоимость без скидки.