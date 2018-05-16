Новости экономики за 16.05.2018

Новости Беларуси. О цифровом формате государственных закупок и автострахования, а также о том, какую сумму государство выделило на дотации детского оздоровительного отдыха, и как изменился экспорт телекоммуникационных услуг – в обзоре деловых новостей программы Новости «24 часа» на СТВ.
Госзакупки из одного источника уходят в цифру: перевести в электронный формат самую популярную процедуру позволит пилотный проект Белорусской универсальной товарной биржи. Теперь не нужно тратить время на поиск поставщиков, телефонные переговоры и переписку – достаточно выбрать нужный товар в электронном каталоге и направить предложение продавцу или же разместить свою заявку на покупку и рассмотреть поступившие предложения.
Кирилл Пилькевич, начальник управления государственных закупок и реализации имущества БУТБ:
В чем плюсы для заказчика? Быстро, оперативно, конъюнктура рынка вся в одном месте в электронном формате, то есть варианты, из чего выбирать и сделать оптимальный выбор. Для поставщика это бесплатная реклама его товара и возможность расширить свои рынки сбыта.
ОФОРМИТЬ СТРАХОВКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Обязательное автострахование тоже уходит в цифру. Сейчас гарантией страховки является бумажный носитель, который водитель предъявляет по требованию сотрудника ГАИ. Но скоро такая необходимость отпадет.
Оформить страховку можно будет через интернет. Такая опция появится на сайтах страховых компаний. Бумажный вариант не понадобится вовсе. При проверке документов срок действия страховки можно будет сверить с общей базой данных.
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