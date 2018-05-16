Прямой эфир

Новости экономики за 16.05.2018

16 мая 2018 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О цифровом формате государственных закупок и автострахования, а также о том, какую сумму государство выделило на дотации детского оздоровительного отдыха, и как изменился экспорт телекоммуникационных услуг – в обзоре деловых новостей программы Новости «24 часа» на СТВ.

Госзакупки из одного источника уходят в цифру: перевести в электронный формат самую популярную процедуру позволит пилотный проект Белорусской универсальной товарной биржи. Теперь не нужно тратить время на поиск поставщиков, телефонные переговоры и переписку – достаточно выбрать нужный товар в электронном каталоге и направить предложение продавцу или же разместить свою заявку на покупку и рассмотреть поступившие предложения.

Новости экономики за 16.05.2018-1

Кирилл Пилькевич, начальник управления государственных закупок и реализации имущества БУТБ:
В чем плюсы для заказчика? Быстро, оперативно, конъюнктура рынка вся в одном месте в электронном формате, то есть варианты, из чего выбирать и сделать оптимальный выбор. Для поставщика это бесплатная реклама его товара и возможность расширить свои рынки сбыта.

ОФОРМИТЬ СТРАХОВКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Обязательное автострахование тоже уходит в цифру. Сейчас гарантией страховки является бумажный носитель, который водитель предъявляет по требованию сотрудника ГАИ. Но скоро такая необходимость отпадет.

Новости экономики за 16.05.2018-4

Оформить страховку можно будет через интернет. Такая опция появится на сайтах страховых компаний. Бумажный вариант не понадобится вовсе. При проверке документов срок действия страховки можно будет сверить с общей базой данных.

Экспорт телекоммуникационных услуг Беларуси ежегодно увеличивается на 20%

В 2018 в летние лагеря в Беларуси отправятся около 380 тысяч детей

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я думаю, урожай будет хороший»: в Беларуси истек срок для завершения посевной
16 мая 2018 16:03

«Я думаю, урожай будет хороший»: в Беларуси истек срок для завершения посевной

Евдоченко: «Мне кажется, мы сумели ответить на очень многие вопросы членов ВТО»
16 мая 2018 15:07

Евдоченко: «Мне кажется, мы сумели ответить на очень многие вопросы членов ВТО»

Президенты Беларуси и Таджикистана официально открыли сборочное производство сельхозтехники в Гиссаре
16 мая 2018 12:07

Президенты Беларуси и Таджикистана официально открыли сборочное производство сельхозтехники в Гиссаре