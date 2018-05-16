Новости экономики за 16.05.2018

Новости Беларуси. О цифровом формате государственных закупок и автострахования, а также о том, какую сумму государство выделило на дотации детского оздоровительного отдыха, и как изменился экспорт телекоммуникационных услуг – в обзоре деловых новостей программы Новости «24 часа» на СТВ.

Госзакупки из одного источника уходят в цифру: перевести в электронный формат самую популярную процедуру позволит пилотный проект Белорусской универсальной товарной биржи. Теперь не нужно тратить время на поиск поставщиков, телефонные переговоры и переписку – достаточно выбрать нужный товар в электронном каталоге и направить предложение продавцу или же разместить свою заявку на покупку и рассмотреть поступившие предложения.