Евдоченко: «Мне кажется, мы сумели ответить на очень многие вопросы членов ВТО»

Новости Беларуси. Страны ВТО поддержали шаги Беларуси по присоединению к организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта новость пришла из Женевы. Здесь наша делегация участвовала в очередном этапе переговоров. Для вступления во Всемирную торговую организацию в Беларуси сделано немало – к такому выводу пришли эксперты.

Отмечена та работа, которую провел Минск по приведению законодательства в соответствие с правилами организации.

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Проинформировали государства-члены ВТО о развитии белорусской экономики, о последних изменениях в нашем торговом режиме, о том прогрессе, который мы достигли со времени девятого заседания нашей рабочей группы, которая состоялась в сентябре 2017 года. Мне кажется, мы сумели ответить на очень многие вопросы членов ВТО, получить их поддержку.

Мы также предпринимаем активные шаги по линии двусторонних переговоров. Мы завершили переговоры и подписали протоколы с уже 18 станами-членами ВТО.