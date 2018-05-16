Евдоченко: «Мне кажется, мы сумели ответить на очень многие вопросы членов ВТО»

Новости Беларуси. Страны ВТО поддержали шаги Беларуси по присоединению к организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Страны ВТО поддержали шаги Беларуси по присоединению к организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта новость пришла из Женевы. Здесь наша делегация участвовала в очередном этапе переговоров. Для вступления во Всемирную торговую организацию в Беларуси сделано немало – к такому выводу пришли эксперты.
Отмечена та работа, которую провел Минск по приведению законодательства в соответствие с правилами организации.
Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Проинформировали государства-члены ВТО о развитии белорусской экономики, о последних изменениях в нашем торговом режиме, о том прогрессе, который мы достигли со времени девятого заседания нашей рабочей группы, которая состоялась в сентябре 2017 года. Мне кажется, мы сумели ответить на очень многие вопросы членов ВТО, получить их поддержку.
Мы также предпринимаем активные шаги по линии двусторонних переговоров. Мы завершили переговоры и подписали протоколы с уже 18 станами-членами ВТО.
В целом вступление Беларуси в ВТО поспособствует укреплению международной торговой системы. Переговорный процесс будет продолжен. Очередная встреча запланирована на конец 2018 года.