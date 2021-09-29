Сахара точно хватит? Анатолий Исаченко отвечает

Ольга Коршун, ведущая: Мы приехали на поле, где убирают свеклу. Кажется еще рановато для уборки сахарной свеклы. Или самое время?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Специфика уборки сахарной свеклы заключается в том, что надо немножко раньше убирать, чтобы завод планомерно начал свою работу. Где раньше начинается уборка, завод доплачивает порядка 20 %, поэтому селяне ничего не теряют, для них это выгодно.

Ольга Коршун:

Давайте успокоим белорусов. Я знаю, что сахар для нас – это стратегический продукт, как гречка и еще пара наименований. В этом году сахара хватит? Сейчас хозяйки активно заготавливают варенья, соленья, везде надо сахарок.

Анатолий Исаченко:

А что, у нас в последние годы были проблемы с сахаром?