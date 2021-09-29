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Сахара точно хватит? Анатолий Исаченко отвечает

29 сентября 2021 09:46
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Мы приехали на поле, где убирают свеклу. Кажется еще рановато для уборки сахарной свеклы. Или самое время?

Сахара точно хватит? Анатолий Исаченко отвечает-1

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Специфика уборки сахарной свеклы заключается в том, что надо немножко раньше убирать, чтобы завод планомерно начал свою работу. Где раньше начинается уборка, завод доплачивает порядка 20 %, поэтому селяне ничего не теряют, для них это выгодно.

Ольга Коршун:
Давайте успокоим белорусов. Я знаю, что сахар для нас – это стратегический продукт, как гречка и еще пара наименований. В этом году сахара хватит? Сейчас хозяйки активно заготавливают варенья, соленья, везде надо сахарок.

Анатолий Исаченко:
А что, у нас в последние годы были проблемы с сахаром?

Сахара точно хватит? Анатолий Исаченко отвечает-4

Ольга Коршун:
Периодически возникает такое: вдруг сахар закончится?

Анатолий Исаченко:
Осень закатки, потому начинается ажиотаж. Наверное, это еще с советских времен, когда действительно чего-то не хватало. Вернусь к ключевым стратегическим решениям, которые были приняты, о развитии свеклосеяния. По большому счету это новая культура для нас, мы же не занимались. Сколько уже времени прошло, и мы не испытываем дефицит сахара – никаких проблем. Наоборот, иногда возникают проблемы, как его продать. Вернее, продать можно всегда, но более выгодно, по хорошей цене. Дефицита никакого не предвидится, а излишки будут реализованы за пределы нашей страны.

В такой локации заместителя председателя Совета Республики вы точно не видели (подробнее здесь).

# Сельское хозяйство # Экономика # Анатолий Исаченко # Ольга Коршун # Фотофакт

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