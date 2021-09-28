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«Ежегодно мы торгуем на сумму более 7 млрд долларов». Дипломаты 32 стран оценили потенциал АПК Минской области

28 сентября 2021 15:01
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Новости Беларуси. Дипломаты 32 стран, работающие в Беларуси, знакомятся с экономическим, туристическим и культурным потенциалом Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Ежегодно мы торгуем на сумму более 7 млрд долларов». Дипломаты 32 стран оценили потенциал АПК Минской области-1

Визит на предприятия в Слуцк приурочили к ежегодному Дню торгового советника, который проводит Белорусская торгово-промышленная палата в регионах.  

«Ежегодно мы торгуем на сумму более 7 млрд долларов». Дипломаты 32 стран оценили потенциал АПК Минской области-4

На Слуцком сыродельном комбинате зарубежные гости смогли лично продегустировать мясо-молочные и другие продукты местных предприятий. Также обсуждали вопросы перспективного сотрудничества в таких сферах, как деревообработка и машиностроение.  

«Ежегодно мы торгуем на сумму более 7 млрд долларов». Дипломаты 32 стран оценили потенциал АПК Минской области-7

Посетили дипломаты и Несвижский район, где одной из главных точек маршрута стал «Агрокомбинат Снов».  

«Ежегодно мы торгуем на сумму более 7 млрд долларов». Дипломаты 32 стран оценили потенциал АПК Минской области-10

Джейсундар, первый секретарь посольства Индии в Беларуси:
Самый важный компонент, который мы купим в Беларуси, – это калий. Мы недавно начали покупать в Беларуси ваши грузовики, из БелАЗа. Во-первых, наш заказ был 77 грузовиков, следующий заказ был 96 грузовиков. Значит, количество уже увеличилось. Недавно мы подписали соглашение между нашими компаниями, Индией и Беларусью, чтобы купить тракторы из вашего МТЗ, это Минский тракторный завод. Это еще один новый компонент. И между нашими странами сотрудничество в сферах фармы тоже идет очень хорошо.  

«Ежегодно мы торгуем на сумму более 7 млрд долларов». Дипломаты 32 стран оценили потенциал АПК Минской области-13

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Это не только такое имиджевое мероприятие, смысл еще состоит в том, чтобы были результаты. Мы посетили уже целый ряд белорусских предприятий. После посещения «Бобруйскагромаша» появились у нас контракты по поставкам белорусской продукции в Украину, например. После посещения «Белшины» завязались отношения с партнерами из Словакии. То есть это дает конкретные результаты. Экономическая жизнь, торговля, она требует такого, знаете, продвижения тех возможностей, которыми мы обладаем.    

«Ежегодно мы торгуем на сумму более 7 млрд долларов». Дипломаты 32 стран оценили потенциал АПК Минской области-16

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы сегодня торгуем более чем со 180 странами мира, ежегодно мы торгуем на сумму более 7 миллиардов долларов США и намерены на этом не останавливаться: и увеличивать географию поставок, и расширять продукцию, поставляемую на внешние рынки в том числе, в страны дальней дуги. Соответственно, пополнять выручку валютную Минской области.  

«Ежегодно мы торгуем на сумму более 7 млрд долларов». Дипломаты 32 стран оценили потенциал АПК Минской области-19

29 сентября дипломаты примут участие в Белорусском промышленно-инновационном форуме.  

# Экономика # Экономика # Джейсундар # Владимир Улахович # Денис Курленко # Фотофакт

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