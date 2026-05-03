Трамп опять призвал Герцога помиловать Нетаньяху – Kan

Президент США Дональд Трамп снова призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху на фоне судебных разбирательств против него. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что в условиях конфликта стране нужен лидер, сосредоточенный на управлении.

Герцог ранее заявлял, что решение о помиловании возможно только в рамках закона. По данным СМИ, он рассматривает вариант не помилования, а переговоров, включая возможное признание вины со стороны Нетаньяху. Судебные слушания по его делам продолжаются, а сам премьер считает обвинения политически мотивированными.

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