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«Когда ситуация будет приближаться к патовой, Украина обратится к Президенту Беларуси». Атаманюк об энергетическом кризисе

28 сентября 2021 16:00
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Новости Украины. Серьезный энергетический кризис, судя по всему, ожидает и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят как сами политики, так жители соседней страны.

28 сентября в эфире одного из украинских телеканалов свою точку зрения по этому поводу выразил известный экономист Юрий Атаманюк. В то время как некоторые устраивают геополитические и внутриполитические игрища, обычные работяги (если их заводы и фабрики пока еще не закрыли) думают, как перезимовать. Эксперт не исключил, что в критической ситуации украинцам вновь придется обращаться за помощью к белорусам.  

«Когда ситуация будет приближаться к патовой, Украина обратится к Президенту Беларуси». Атаманюк об энергетическом кризисе -1

Юрий Атаманюк, экономист (Украина):
Мы не потеряли отношения окончательно, потому что есть отношения между народами. Есть связи культурные, есть родственные связи. Есть общая история. На сегодняшний день, это все политические дрязги, направленные исключительно на внутреннего избирателя. Я вам скажу, был вопрос. Не хватает угля, не хватает газа. Что будет? Будет очень просто. Когда ситуация будет приближаться к патовой, «з вялікаю агідаю, з велічайшей агідаю», с ненавистью Украина обратится к «непризнанному» Президенту Беларуси и «с отвращением» получит, как это было в декабре прошлого года (оно не прошло у меня до сих пор). И получим «с отвращением» электричество. 

# Экономика # Экономика # Юрий Атаманюк # Фотофакт

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