«Когда ситуация будет приближаться к патовой, Украина обратится к Президенту Беларуси». Атаманюк об энергетическом кризисе

Новости Украины. Серьезный энергетический кризис, судя по всему, ожидает и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят как сами политики, так жители соседней страны.

28 сентября в эфире одного из украинских телеканалов свою точку зрения по этому поводу выразил известный экономист Юрий Атаманюк. В то время как некоторые устраивают геополитические и внутриполитические игрища, обычные работяги (если их заводы и фабрики пока еще не закрыли) думают, как перезимовать. Эксперт не исключил, что в критической ситуации украинцам вновь придется обращаться за помощью к белорусам.