Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Вы обратили внимание, как Зеленский быстро, просто наперегонки с Мадьяром, полетел на Кипр? О чем эта история, учитывая этот фактор Венгрии? Быть может, это история не про помощь Киеву, а в первую очередь про пощечину ушедшему неудобному и неугодному Брюсселю Орбану?

Никита Белеченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

Безусловно, но давайте также признаем, что это не первая финансовая помощь Украине со стороны Европейского союза. 90 миллиардов – это лишь часть. Начиная с 2022 года, ЕС предоставил Украине порядка 190 миллиардов. Начиная с независимости Украины, по некоторым данным экспертов, эта сумма переваливает за 500 миллиардов. Это огромная сумма.

Есть два больших различия. Если тогда эта сумма выдвигалась под так называемые реформы независимых СМИ, верховенство права, судебную систему, коррупцию, то в последнее время, начиная с 2022 года, эти деньги выделяются исключительно на военно-оборонную мощь Украины и на покрытие государственных расходов, то есть в социальную сферу.

Соответственно, уже начиная с 2022 года, Европейский союз исключительно поддерживает Украину как так называемое государство, чтобы она вливалась в это противостояние. Именно в этом вопросе ключевую роль играет также Зеленский, который парирует своими двуликими заявлениями и тем самым продвигает антироссийскую риторику.

Его заявления не направлены на продвижение самостоятельности Украины, а исключительно на нарастание конфликтности между Россией и Европейским союзом и внутри Евросоюза между странами, которые неудобно Европейскому союзу и не выделяют помощь Украине.