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Экспорт услуг компаний Минска составил почти 9 млрд рублей. IT-сфера – основной двигатель роста

28 сентября 2021 14:45
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Новости Беларуси. Экспорт услуг организаций Минска составил почти 9 миллиардов рублей. Это один из лучших показателей в республике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспорт услуг компаний Минска составил почти 9 млрд рублей. IT-сфера – основной двигатель роста-1

Экспорт услуг составляет почти 65 % от общего объема. IT-сфера – главный драйвер экономического роста города. За последние годы складывается положительная тенденция развития экспорта компьютерных услуг. Среди востребованных у зарубежных партнеров также телекоммуникационные, информационные и транспортные. В 2021 году минские организации экспортировали услуги в 210 стран. На долю стран СНГ пришлось почти 30 %. Основными странами – экспортерами услуг стали Россия, США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Германия.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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