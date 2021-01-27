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С 1 февраля в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума

27 января 2021 15:06
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Новости Беларуси. С 1 февраля увеличится размер бюджета прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут социальные пенсии, пособия и доплаты: для трудоспособного населения – 290 рублей, для пенсионеров – 199, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 февраля в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума-1

Прожиточный минимум пересматривается раз в квартал. К его размеру привязаны минимальные трудовые и социальные пенсии, ряд доплат и надбавок к ним, пособия по уходу за лицами старше 80 лет и инвалидами I группы, пособия семьям, воспитывающим детей.

Больше новостей экономики за 27 января читайте здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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