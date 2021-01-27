С 1 февраля в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума

Новости Беларуси. С 1 февраля увеличится размер бюджета прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут социальные пенсии, пособия и доплаты: для трудоспособного населения – 290 рублей, для пенсионеров – 199, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прожиточный минимум пересматривается раз в квартал. К его размеру привязаны минимальные трудовые и социальные пенсии, ряд доплат и надбавок к ним, пособия по уходу за лицами старше 80 лет и инвалидами I группы, пособия семьям, воспитывающим детей.