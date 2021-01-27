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БЖД тестирует новый пятивагонный поезд Stadler

27 января 2021 15:01
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога совместно со «Штадлер Минск» начала опытные испытания первого пятивагонного электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Базовой моделью стали семивагонные электропоезда, которые успешно курсируют четыре года по маршруту Минск – Гомель.

Для подготовки к регулярному движению новых поездов с пассажирами нужно провести ряд испытаний, проверить на соответствие требованиям к электрооборудованию, устройствам управления и контроля, пожарной и экологической безопасности. Опытный пробег электропоезда составит не менее 5000 км.  

Больше новостей экономики за 27 января читайте здесь.   

# Белорусская железная дорога # Экономика # Наталья Надольская

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