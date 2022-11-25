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С 1 декабря 2022 года в Беларуси заработает система прослеживаемости велотоваров

25 ноября 2022 14:59
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Новости Беларуси. С 1 декабря 2022 года в стране начнет работать система прослеживаемости велотоваров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 декабря 2022 года в Беларуси заработает система прослеживаемости велотоваров-1

Нововведение касается как производимого в стране ассортимента велосипедов, так и ввозимой из-за рубежа продукции. Все, кто продает велотовары оптом или в розницу, должны предоставить в налоговую данные об остатках на 1 декабря. С этого дня операции, связанные с оборотом велотоваров, подлежат оформлению электронными накладными.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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