С 1 декабря 2022 года в Беларуси заработает система прослеживаемости велотоваров

Новости Беларуси. С 1 декабря 2022 года в стране начнет работать система прослеживаемости велотоваров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение касается как производимого в стране ассортимента велосипедов, так и ввозимой из-за рубежа продукции. Все, кто продает велотовары оптом или в розницу, должны предоставить в налоговую данные об остатках на 1 декабря. С этого дня операции, связанные с оборотом велотоваров, подлежат оформлению электронными накладными.