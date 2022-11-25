Новости экономики за 25.11.2022

Российское машиностроение заинтересовано сотрудничать с БМЗ. С какими заводами уже подписаны долгосрочные соглашения? Минская область задействует весь инвестиционный потенциал. Сколько проектов реализуют до конца года?
Детали наиболее заметных тем в сфере экономики расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ТРЕНД НА УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ К РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК
Один из путей, позволяющих белорусским компаниям нарастить поставки на рынок соседней страны, это участие в госзакупках. Российский рынок госзакупок весьма емкий: в отдельные годы объем достигал 270 миллиардов долларов. Поэтому Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен планирует создать информационный ресурс, который позволит упростить выход белорусских компаний на рынок госзакупок России. Белорусские банки уже получили возможность выдавать гарантии тем компаниям, которые выходят на российский рынок госзакупок.
Российское машиностроение заинтересовано в сотрудничестве с БМЗ.
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАДЕЙСТВУЕТ ВЕСЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ДО КОНЦА ГОДА БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ 87 ПРОЕКТОВ
Одной из главных задач Минской области остается работа над импортозамещением и встраивание в кооперационные цепочки предприятий из России. Двухлетняя программа развития экономики региона предусматривает реализацию более 280 инвестиционных проектов на 3 миллиарда рублей. Только в 2022 году планируется завершить 87 проектов на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это самые значимые проекты с высокой добавленной стоимостью, которые связаны в основном с переработкой местных сырьевых ресурсов.
С 1 декабря 2022 года в Беларуси заработает система прослеживаемости велотоваров.