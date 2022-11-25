Новости экономики за 25.11.2022

Детали наиболее заметных тем в сфере экономики расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российское машиностроение заинтересовано сотрудничать с БМЗ. С какими заводами уже подписаны долгосрочные соглашения? Минская область задействует весь инвестиционный потенциал. Сколько проектов реализуют до конца года?

Один из путей, позволяющих белорусским компаниям нарастить поставки на рынок соседней страны, это участие в госзакупках. Российский рынок госзакупок весьма емкий: в отдельные годы объем достигал 270 миллиардов долларов. Поэтому Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен планирует создать информационный ресурс, который позволит упростить выход белорусских компаний на рынок госзакупок России. Белорусские банки уже получили возможность выдавать гарантии тем компаниям, которые выходят на российский рынок госзакупок.

Российское машиностроение заинтересовано в сотрудничестве с БМЗ.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАДЕЙСТВУЕТ ВЕСЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ДО КОНЦА ГОДА БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ 87 ПРОЕКТОВ