«Благодарим вас за поддержку». Роман Головченко встретился с губернатором Краснодарского края

Межрегиональный диалог – одна из важных составляющих в сотрудничестве. И тому подтверждение цифры. К примеру, взаимный товарооборот между нашей страной и Краснодарским краем за 9 месяцев 2022 года превысил 385 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе рабочего визита в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдается рост как белорусского экспорта в российский регион, так и нашего импорта с юга России. Триггером наращивания объемов стали визиты наших партнеров в Беларусь в 2022 году. Уже реализован совместный проект в области промышленной кооперации – на староминской площадке за этот год собрали 220 тракторов. В планах – производство для Краснодарского края комбайнов, зерно- и кормоуборочных машин и спецтехники на базе шасси МАЗ.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Благодарим вас за поддержку с точки зрения субсидирования нашей техники из регионального бюджета. Это очень важно и дает определенные преимущества нам и краснодарским аграриям. Понятно, что сейчас стоит задача, особенно в таком развитом аграрном, промышленном регионе, как ваш, беспроблемного замещения выбывающих производителей из недружественных стран. Поэтому здесь мы способны обеспечить все потребности краснодарских аграриев, никаких проблем с этим не будет, в этом мы вас заверяем.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края:

С гордостью говорить о результатах совместной работы с Минским тракторным заводом. Это сегодня результат, которым мы уже, может быть, гордимся. И это очень своевременный результат, по крайней мере, для Кубани, Краснодарского края как гаранта продовольственной безопасности России, ее житницы. Потому что мы – край, как в советское время говорили, высокой культуры земледелия, а сегодня говорим, что высокотехнологичного сельского хозяйства.