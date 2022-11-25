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Российское машиностроение заинтересовано в сотрудничестве с БМЗ

25 ноября 2022 14:56
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Ситуация на мировом рынке металлургии непростая. Перед нашими металлургами стоит масштабная задача по освоению новых импортозамещающих видов стальной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российское машиностроение заинтересовано в сотрудничестве с БМЗ-1

При этом важно уменьшить зависимость от импортных материалов, комплектующих, оборудования. 1 миллион 700 тысяч тонн стали выплавлено на БМЗ с начала года. Планируется, что по итогам года производство стали превысит 2 миллиона тонн. В переломные для рынка моменты особенную важность приобретают партнерства, позволяющие создавать новые кооперационные связи. Так, российское машиностроение заинтересовано сотрудничать с БМЗ. Заключены долгосрочные соглашения с КамАЗом, «Группой ГАЗ» и УАЗом.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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