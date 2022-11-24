Новости экономики на РТР-Беларусь за 24.11.2022

Какими товарами интересуются турецкие компании на белорусской универсальной бирже? Какую технику представили наши машиностроители на выставке в Краснодаре? И для чего на Минском моторном заводе установили 3D-принтер? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Какой товар интересует Турцию на БУТБ?

Пилотные торги по реализации топливных гранул на рынок Турции проведет Белорусская универсальная товарная биржа. Заинтересованность в товаре высказали более 20 компаний из этого азиатского государства. Им предложат более 13 тысяч тонн пеллет с поставкой на условиях «франко-перевозчик». Это значит с доставкой на место, выбранное покупателем. Торги пройдут в декабре в формате классического аукциона с возможностью повышения цены. На белорусской торговой площадке сейчас аккредитованы 27 турецких резидентов, а также один биржевой брокер. Партнеров в основном интересует продукция деревообработки и лом черных металлов. Чем удивляли белорусы на агропромышленной выставке в Краснодаре?

Крупная агропромышленная выставка в эти дни проходит в Краснодаре. В ней принимают участие и белорусские производители сельхозтехники. В экспозиции зерно- и кормоуборочные комбайны и другая техника. Она вызывает большой интерес у посетителей. Одну из машин «Гомсельмаша» продали прямо на полях форума. Новому владельцу комбайна уже вручили ключи. В Краснодарском крае с 2022 года действует специальная программа – компаниям субсидируют 10 % затрат на приобретение техники. В целом на выставке свои товары представили более 600 компаний. На Минском моторном заводе установили специальный 3D-принтер

Специальный 3D-принтер ввели в эксплуатацию на Минском моторном заводе. Он производит песчаные формы и стержни практически любой сложности и размера. Это первое подобное оборудование в Беларуси. Современный комплекс позволяет значительно сократить сроки выпуска отливок. Ранее на этот процесс уходило до 4 месяцев. Сейчас же – максимум сутки. Полученные формы в дальнейшем могут использоваться для литья металла. Кроме того, 3D-принтер поможет улучшить качество продукции, сократить риски, связанные с человеческим фактором. А теперь о курсах валют, установленных Национальным банком на 25 ноября.