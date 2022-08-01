С 1 августа выросли пенсии и пособия – чей кошелёк потяжелеет и на сколько?

Новости Беларуси. Изменения ждут белорусов начиная с 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из существенно влияющих на уровень жизни населения – рост бюджета прожиточного минимума.

С 1 августа в связи с повышением размера БПМ, который составит 328,5 рубля, увеличатся и размеры социальных выплат семьям с детьми, пожилым гражданам, инвалидам. Пособие в связи с рождением первого ребенка составит 3 285 рублей, при рождении второго и последующих детей – 4 599 белорусских рублей. В 2022 году на систему государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей запланировано 2,7 миллиарда рублей. Темп роста пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет превысил 100 % по отношению к показателям 2021 года.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Если в семье есть ребенок до трех лет и есть дети от трех до 18 лет, суммарно семья получит в виде ежемесячных выплат порядка 800 рублей. Это пособие по уходу за ребеночком до 3 лет в новом размере с 1 августа и пособие на детей от 3 до 18 лет – 50 % бюджета прожиточного минимума, это порядка 165 рублей. Семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, имеют право на пособие, которое называется «пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей». Оно выплачивается на каждого ребенка в семье. На ребенка-инвалида – 70 % бюджета прожиточного минимума, на других детей в семье старше 3 лет, на каждого из них, – по 50 % бюджета прожиточного минимума.

С сегодняшнего дня увеличатся на 10 % все виды трудовых пенсий. Размер будет зависеть от продолжительности стажа, заработка до выхода на пенсию и установленных доплат.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума увеличиваются доплаты к пенсиям на 5,6 %. Это такие доплаты, как возрастные доплаты лицам, достигшим возраста 75 лет, неработающим. Это надбавка на уход за инвалидом 1-й группы, повышение к пенсиям участникам Великой Отечественной войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан.