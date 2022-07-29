Новости экономики за 29.07.2022

Новости Беларуси. Какие перспективы у белорусско-чеченского сотрудничества? В эти дни в Грозном проходит масштабная выставка наших товаров и услуг, есть серьезные проекты по совместному производству. Как Европа погружается в локдаун, на этот раз экономический? Дорогое электричество, рост процентных ставок и планы ввести сбор со всех потребителей газа – что дальше? Особенности национальной рыбалки. 29 июля вступает в силу Указ Президента, который регламентирует эту деятельность. Об этом и не только в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ И ЧЕЧНЯ ПОДПИСАЛИ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЖКХ Беларусь и Чечня подписали дорожную карту – республики запустят совместные производства и наладят прямое авиасообщение. Масштабная выставка белорусских товаров и услуг проходит в российском городе Грозный. В ней участвуют 29 промышленных предприятий, представляющих наиболее востребованную для данного региона новейшую продукцию. К выставке приурочен официальный визит в Чеченскую Республику представительной бизнес-делегации из Беларуси. Страны намерены наладить сотрудничество в промышленной, транспортной сфере и области ЖКХ. Состоялось подписание «дорожной карты», в соответствии с которой в Чечне планируется создать швейное СП по производству спецодежды и униформы, а также проработать варианты сотрудничества в дорожном строительстве. Кроме того, стороны собираются наладить прямое сообщение между Минском и Грозным. А еще в планах организация совместного производства сертифицированной техники для российских аэропортов.

НАСТРОЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САМЫЕ МРАЧНЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ Настроения европейских потребителей оказались самыми мрачными за всю историю. Планы совершать крупные покупки ослабли до уровня апреля 2020 года, когда в Европе был локдаун. Ухудшились и перспективы занятости населения, компании стали реже нанимать персонал, сведя набор кадров до минимума. Показатели резко упали в четырех из шести крупнейших экономик ЕС: Испании, Германии, Италии и Польше. Настроения потребителей омрачили нехватка газа, рост процентных ставок, которые повысили риск возникновения рецессии до 40 %, согласно анализу британского Центра исследований экономики и бизнеса. Раньше 10 %, сейчас в разы больше. Сколько ягод и плодов производят белорусские фермеры?

В ГЕРМАНИИ ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ «НАЛОГ НА ГАЗ» Германия собирается ввести сбор со всех потребителей газа. Эта мера должна помочь поставщикам бороться с растущими ценами на импорт сырья. Домохозяйства и промышленные потребители с долгосрочными контрактами будут облагаться налогом, который будет действовать до конца сентября 2024 года. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сбор составит от 1,5 до 5 евроцентов за киловатт-час. Это означает, что семья из четырех человек может столкнуться с дополнительными расходами в размере до 1 000 евро в год. Руководители ведомства отмечают, что эта мера была сложной, но важной для стабилизации энергетического рынка.