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Новости экономики за 29.07.2022

29 июля 2022 15:39
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Новости Беларуси. Какие перспективы у белорусско-чеченского сотрудничества? В эти дни в Грозном проходит масштабная выставка наших товаров и услуг, есть серьезные проекты по совместному производству. Как Европа погружается в локдаун, на этот раз экономический? Дорогое электричество, рост процентных ставок и планы ввести сбор со всех потребителей газа – что дальше? Особенности национальной рыбалки. 29 июля вступает в силу Указ Президента, который регламентирует эту деятельность.  

Об этом и не только в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новости экономики за 29.07.2022-1

БЕЛАРУСЬ И ЧЕЧНЯ ПОДПИСАЛИ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЖКХ  

Беларусь и Чечня подписали дорожную карту – республики запустят совместные производства и наладят прямое авиасообщение. Масштабная выставка белорусских товаров и услуг проходит в российском городе Грозный. В ней участвуют 29 промышленных предприятий, представляющих наиболее востребованную для данного региона новейшую продукцию. К выставке приурочен официальный визит в Чеченскую Республику представительной бизнес-делегации из Беларуси. Страны намерены наладить сотрудничество в промышленной, транспортной сфере и области ЖКХ. Состоялось подписание «дорожной карты», в соответствии с которой в Чечне планируется создать швейное СП по производству спецодежды и униформы, а также проработать варианты сотрудничества в дорожном строительстве. Кроме того, стороны собираются наладить прямое сообщение между Минском и Грозным. А еще в планах организация совместного производства сертифицированной техники для российских аэропортов.

Новости экономики за 29.07.2022-4

НАСТРОЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САМЫЕ МРАЧНЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ  

Настроения европейских потребителей оказались самыми мрачными за всю историю. Планы совершать крупные покупки ослабли до уровня апреля 2020 года, когда в Европе был локдаун. Ухудшились и перспективы занятости населения, компании стали реже нанимать персонал, сведя набор кадров до минимума. Показатели резко упали в четырех из шести крупнейших экономик ЕС: Испании, Германии, Италии и Польше. Настроения потребителей омрачили нехватка газа, рост процентных ставок, которые повысили риск возникновения рецессии до 40 %, согласно анализу британского Центра исследований экономики и бизнеса.

Раньше 10 %, сейчас в разы больше. Сколько ягод и плодов производят белорусские фермеры?  

Новости экономики за 29.07.2022-7

В ГЕРМАНИИ ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ «НАЛОГ НА ГАЗ»  

Германия собирается ввести сбор со всех потребителей газа. Эта мера должна помочь поставщикам бороться с растущими ценами на импорт сырья. Домохозяйства и промышленные потребители с долгосрочными контрактами будут облагаться налогом, который будет действовать до конца сентября 2024 года. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сбор составит от 1,5 до 5 евроцентов за киловатт-час. Это означает, что семья из четырех человек может столкнуться с дополнительными расходами в размере до 1 000 евро в год. Руководители ведомства отмечают, что эта мера была сложной, но важной для стабилизации энергетического рынка.  

Новости экономики за 29.07.2022-10

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЫБАЛКИ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ В БЕЛАРУСИ  

В стране начали действовать новые правила любительской рыбалки. Отныне запрещено сдавать в аренду водоемы, расположенные полностью или частично на территории населенных пунктов. Арендаторы водоемов для платной рыбалки обязаны создать благоприятные условия в течение шести месяцев со дня заключения договора аренды. Также они должны поддерживать их в надлежащем состоянии на все время займа. Ловля рыбы по льготным тарифам разрешена большему количеству рыбаков. К льготникам добавились ветераны боевых действий, пенсионеры, а также рыбаки в возрасте до 16 лет.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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