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Раньше 10%, сейчас в разы больше. Сколько ягод и плодов производят белорусские фермеры?

29 июля 2022 15:21
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Новости Беларуси. Более 180 тысяч тонн плодов и ягод производят белорусские фермеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это половина всего, что выращивается в стране в этой отрасли.  

Раньше 10%, сейчас в разы больше. Сколько ягод и плодов производят белорусские фермеры?-1

В последние годы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах растут объемы выпускаемой продукции. Ведь еще 10 лет назад эти показатели были значительно ниже. Тогда фермеры производили чуть больше 6 тысяч тонн плодов и ягод, или 10 % от общего объема производства.  

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# Сельское хозяйство # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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