Раньше 10%, сейчас в разы больше. Сколько ягод и плодов производят белорусские фермеры?

Новости Беларуси. Более 180 тысяч тонн плодов и ягод производят белорусские фермеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это половина всего, что выращивается в стране в этой отрасли.

В последние годы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах растут объемы выпускаемой продукции. Ведь еще 10 лет назад эти показатели были значительно ниже. Тогда фермеры производили чуть больше 6 тысяч тонн плодов и ягод, или 10 % от общего объема производства.