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Румас и Медведев по телефону обсудили поставки нефти и газа

14 декабря 2019 15:30
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Новости Беларуси. Поставки нефти и газа на 2020 год обсудили 14 декабря премьер-министр Беларуси и председатель правительства Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румас и Медведев по телефону обсудили поставки нефти и газа-1

В центре внимания Сергея Румаса и Дмитрия Медведева – ход выполнения поручений, данных президентами двух стран в Сочи 7 декабря 2019 года.

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Стороны также наметили график предстоящих контактов. Главы правительств договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

Румас и Медведев по телефону обсудили поставки нефти и газа-4

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Румас # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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