Румас и Медведев по телефону обсудили поставки нефти и газа

Новости Беларуси. Поставки нефти и газа на 2020 год обсудили 14 декабря премьер-министр Беларуси и председатель правительства Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания Сергея Румаса и Дмитрия Медведева – ход выполнения поручений, данных президентами двух стран в Сочи 7 декабря 2019 года.

Переговоры в Сочи. Что обсуждали Александр Лукашенко и Владимир Путин

Стороны также наметили график предстоящих контактов. Главы правительств договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.