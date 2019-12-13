Новости экономики за 13.12.2019

Новости Беларуси. Когда «семейный капитал» будет выплачиваться в национальной валюте? Сколько наличных денег находится в кошельках белорусов и какой будет базовая величина в 2020 году? Деловые новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За пять лет открыто более 76,8 тысяч депозитных счетов на «Семейный капитал»

ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ЗА НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2,5 % ДО 3,499 МЛРД РУБЛЕЙ

Широкая денежная масса, которая включает наличные деньги в обращении, а также средства населения и предприятий на банковских счетах, за ноябрь увеличилась на 2,8 % и приближается к 46,5 миллиардам.