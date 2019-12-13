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За пять лет открыто более 76,8 тысяч депозитных счетов на «Семейный капитал»

13 декабря 2019 15:44
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Новости Беларуси. Почти 77 тысяч депозитных счетов на семейный капитал открыто за пять лет существования программы. Общая сумма примерно 767 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2019 году уже открыто более 14 тысяч счетов на 140 миллионов. Программа начала работать в 2015-м. С ее помощью государство в долгосрочной перспективе поддерживает многодетные семьи. При рождении третьего и последующих детей единовременно выделяется 10 тысяч долларов. После того, как ребенку исполнится 18 лет, эти деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, образование, услуги здравоохранения, социального обслуживания, а также на накопительную пенсию матери.

С 1 января сумма будет выплачиваться уже в национальной валюте и составит 22,5 тысячи рублей. Кроме того, для сохранения покупательной способности она будет ежегодно индексироваться на размер инфляции.

Больше новостей экономики за 13 декабря здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Сергей Савицкий

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