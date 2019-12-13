За пять лет открыто более 76,8 тысяч депозитных счетов на «Семейный капитал»

Новости Беларуси. Почти 77 тысяч депозитных счетов на семейный капитал открыто за пять лет существования программы. Общая сумма примерно 767 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2019 году уже открыто более 14 тысяч счетов на 140 миллионов. Программа начала работать в 2015-м. С ее помощью государство в долгосрочной перспективе поддерживает многодетные семьи. При рождении третьего и последующих детей единовременно выделяется 10 тысяч долларов. После того, как ребенку исполнится 18 лет, эти деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, образование, услуги здравоохранения, социального обслуживания, а также на накопительную пенсию матери.

С 1 января сумма будет выплачиваться уже в национальной валюте и составит 22,5 тысячи рублей. Кроме того, для сохранения покупательной способности она будет ежегодно индексироваться на размер инфляции.