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Новый рекорд по рублёвым вкладам 5,22 млрд рублей

13 декабря 2019 15:44
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Новости Беларуси. Рублевые вклады белорусов за ноябрь прибавили еще 135 миллионов рублей и в общем объеме не просто установили очередной рекорд, а с легкостью прошли психологически важную отметку в 5 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если считать с начала 2019 года, то плюс уже превысил миллиард рублей. Таким образом продолжается тренд, начатый еще в марте 2016-го. С той поры был только один месяц, когда рублевые депозиты показали небольшое номинальное снижение, все остальное время они росли.

Больше новостей экономики за 13 декабря здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

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