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Белорусские пеллетные заводы готовы поставлять продукцию в Турцию. Заинтересованы 20 компаний из этой страны

24 ноября 2022 14:32
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БУТБ поможет белорусским производителям топливных гранул найти покупателей в Турции. В декабре состоятся первые пилотные биржевые торги этой продукцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заинтересованность в закупке белорусского биотоплива высказали более 20 турецких компаний.

Белорусские пеллетные заводы готовы поставлять продукцию в Турцию. Заинтересованы 20 компаний из этой страны-1

Отечественные пеллетные заводы готовы выставить на предстоящие торги около 13 тысяч тонн индустриальных пеллет с поставкой в один из крупнейших морских портов Турции – Амбарли. Удачное географическое положение, понятная логистика, а также значительная емкость турецкого рынка делает его одним из самых перспективных направлений экспорта для белорусской топливной продукции.

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# Беларусь-Турция # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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