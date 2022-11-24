Белорусские пеллетные заводы готовы поставлять продукцию в Турцию. Заинтересованы 20 компаний из этой страны

БУТБ поможет белорусским производителям топливных гранул найти покупателей в Турции. В декабре состоятся первые пилотные биржевые торги этой продукцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заинтересованность в закупке белорусского биотоплива высказали более 20 турецких компаний.

Отечественные пеллетные заводы готовы выставить на предстоящие торги около 13 тысяч тонн индустриальных пеллет с поставкой в один из крупнейших морских портов Турции – Амбарли. Удачное географическое положение, понятная логистика, а также значительная емкость турецкого рынка делает его одним из самых перспективных направлений экспорта для белорусской топливной продукции.