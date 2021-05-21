Чеки «Жильё» проиндексировали в Минске. Сколько теперь стоит один?

Последний раз это делали в феврале 2021 года. В середине мая такую же процедуру провели в Минской и Брестской областях. Сейчас Мингорисполком установил стоимость одного чека на отметке 24 672 рубля.

Новости Беларуси. В Минске проиндексировали чеки «Жилье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именные приватизационные чеки «Жилье» могут использовать жители страны и члены их семей, стоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ими можно оплатить паевой взнос в жилищном кооперативе. Также можно купить жилье или погасить кредит в банке с процентами за пользование.