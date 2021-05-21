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Чеки «Жильё» проиндексировали в Минске. Сколько теперь стоит один?

21 мая 2021 18:32
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Новости Беларуси. В Минске проиндексировали чеки «Жилье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний раз это делали в феврале 2021 года. В середине мая такую же процедуру провели в Минской и Брестской областях. Сейчас Мингорисполком установил стоимость одного чека на отметке 24 672 рубля.

Чеки «Жильё» проиндексировали в Минске. Сколько теперь стоит один?-1

Именные приватизационные чеки «Жилье» могут использовать жители страны и члены их семей, стоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ими можно оплатить паевой взнос в жилищном кооперативе. Также можно купить жилье или погасить кредит в банке с процентами за пользование.

Больше новостей экономики за 21 мая здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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