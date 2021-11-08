Новости экономики за 08.11.2021

Новости Беларуси. Почему в стране растет потребление электроэнергии, с какой целью объединяют усилия коммуникационные агентства России и Беларуси и пришлись ли по вкусу жителям Персидского залива белорусские сладости?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
В БЕЛАРУСИ РАСТЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В стране растет потребление электроэнергии. По данным Министерства энергетики, за девять месяцев прирост почти в 2 миллиарда киловатт-час – в основном за счет промышленных предприятий и ввода новых производств.
Однако 200 миллиона киловатт-час – это прирост по населению, благодаря в том числе вводу нового жилого фонда, где для отопления используется электроэнергия. Ежедневно на Белорусской АЭС вырабатывается 28 миллиона киловатт-час электроэнергии, то есть четверть от общего объема ее производства в стране. Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал 4,6 миллиарда киловатт-час электроэнергии.
Сладости, сухая молочка, масло. Какие еще белорусские продукты заинтересовали партнеров из ОАЭ, читайте здесь.
РОССИЙСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕСЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Коммуникационные агентства России и Беларуси объединяют усилия для помощи малому и среднему бизнесу двух стран. Уже подписаны первые соглашения о сотрудничестве. Несмотря на сложности мировой экономики в пандемийный период, многие предприниматели ищут новые рынки сбыта, и белорусские компании не исключение.
Благодаря соглашению объединение усилий двух репутационных агентств позволит качественно и с минимальными тратами разрабатывать стратегии ввода белорусских брендов на российский рынок. В свою очередь белорусская сторона готова обеспечить информационную и коммуникационную поддержку российским компаниям в нашей стране.
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