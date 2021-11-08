Новости экономики за 08.11.2021

Новости Беларуси. Почему в стране растет потребление электроэнергии, с какой целью объединяют усилия коммуникационные агентства России и Беларуси и пришлись ли по вкусу жителям Персидского залива белорусские сладости?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

В БЕЛАРУСИ РАСТЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В стране растет потребление электроэнергии. По данным Министерства энергетики, за девять месяцев прирост почти в 2 миллиарда киловатт-час – в основном за счет промышленных предприятий и ввода новых производств.