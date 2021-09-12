Роман Головченко: «Около 50% отечественного товарооборота приходится на Российскую Федерацию»

На неделе состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Около семи часов лидеры общались в Кремле, эта встреча завершилась далеко за полночь. Итог – все 28 союзных программ полностью согласованы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уже на следующий день в Минске документы об углублении интеграции подписали главы правительств. Утвердит все программы Высший госсовет Союзного государства. 4-е ноября – дата его проведения также озвучена. Московские переговоры стали пятой личной встречей президентов Беларуси и России в 2021 году. Как водится, накануне, во время и после встречи они обрастают массой комментариев, домыслов, а порой и откровенной лжи.
Как было на этот раз – рассуждает Виктория Ходосок.
От этой встречи действительно ждали многого. Сторонники союза – решения давних белорусско-российских вопросов, противники – удобного момента, чтобы вылить порцию желчи и хейта.
Россия для нас – один из важных торговых партнеров. И это взаимно. Более детально говорят цифры. В 2021 году товарооборот составил практически 18 миллиардов долларов. На Россию приходится почти 50 % всей внешней торговли Беларуси. При этом Россия лидер по объему инвестиций в белорусскую экономику.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Ключевая цель интеграции – повышение благосостояния наших граждан через слаженное развитие экономик Беларуси и России. Именно экономика является определяющим фактором для эффективного развития всех других сфер двустороннего сотрудничества и в этой области нами уже достигнуто многое.
Результатом органичного взаимодополнения экономик стало создание и успешное функционирование 2 400 совместных предприятий. Беларусь занимает лидирующие позиции в поставках на российский рынок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, высокотехнологичных машин и оборудования. Около 50 % отечественного товарооборота приходится на Российскую Федерацию.