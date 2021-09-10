Новости экономики за 10.09.2021

Новости Беларуси. Почему дорожают акции «Газпрома»? Зачем «Гродно Азот» останавливает работу сразу двух цехов? С чем аналитики связывают резкий скачок биржевых цен на рапсовое масло и когда будут сняты все ковидные ограничения на авиасообщение между Россией и Беларусью? С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская. «ГРОДНО АЗОТ» ОСТАНАВЛИВАЕТ ДВА ЦЕХА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

«Гродно Азот» останавливает два цеха на капитальный ремонт. Продлится он 25 суток. При остановке производства будет сжигаться технологический газ на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание прекращается. Работы не несут угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия. РЕКОРДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ЦЕН НА РАПСОВОЕ МАСЛО СВЯЗАНО С СИТУАЦИЕЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

С начала 2021 года стоимость рапсового масла, реализуемого на экспорт через БУТБ, выросла почти в 1,5 раза. Это позволило отечественным производителям получить дополнительную выручку в размере 600 тысяч долларов. То есть отечественная продукция подорожала на 42-45 %. Более 700 долларов за 1 000 кубов. С начала года цены на газ выросли в четыре раза. Подробнее здесь. Рекордное повышение биржевых цен связано с ситуацией на глобальном рынке, где из-за плохого урожая рапса в Канаде и Европе, а также существенно увеличившегося потребления со стороны Китая образовался острый дефицит сырья, что и привело к беспрецедентному росту котировок на рапсовое масло. До конца 2021 года крупнейшим мировым переработчикам вряд ли удастся восполнить запасы сырья, поэтому в краткосрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения сохранится, а рапсовое масло продолжит дорожать. РОССИЯ СНИМАЕТ ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ С 21 СЕНТЯБРЯ