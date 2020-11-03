Посол Турции в Беларуси: нас интересует индустриальный сектор, промышленность у вас на очень хорошем уровне

Мустафа Озджан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Да, между Беларусью и Турцией всегда складывались очень хорошие и близкие отношения как в экономическом, так и политическом планах. Да, я недавно у вас здесь, но уже могу сказать, что Беларусь привлекательна во всех смыслах. В том, что касается наших экономических отношений, мы видим огромный потенциал. И мы будем его использовать для развития отношений таким образом, чтобы было выгодно обеим сторонам. В частности, я собираюсь плотно работать с бизнесменами в Турции и их партнерами в Беларуси для развития экономических и торговых отношений по разным направлениям. Нас очень интересует индустриальный сектор, поскольку промышленность у вас на очень хорошем уровне.

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