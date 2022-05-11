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Новости экономики за 11.05.2022

11 мая 2022 16:19
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Как резкое сокращение мировых запасов топлива сказывается на ценах на углеводороды, почему Украина прекратила транзит российского газа в Евросоюз по одному из маршрутов и как работает интерактивная база инвестиционных предложений в Беларуси?

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОСТАВКИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА МИРОВОЙ РЫНОК СНИЗИЛИСЬ ИЗ-ЗА КРИЗИСА В УКРАИНЕ И АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

Американская автомобильная ассоциация отмечает, что галлон бензина на АЗС достиг 4,37 доллара. И это очередной рекорд. Аналитики обращают внимание на то, что мировые запасы топлива уменьшаются, поскольку спрос восстановился после пандемии.

Новости экономики за 11.05.2022-1

Накануне  глава Минэнерго ОАЭ предостерег страны Запада от опрометчивых решений относительно эмбарго на российскую нефть.

IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам закрытых в России заводов. Подробнее здесь.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Сухель аль-Мазруи # Фотофакт

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