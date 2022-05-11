Прямой эфир

Беларусь и Россия договорились по ценам на газ в рублях

11 мая 2022 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Россия договорились по ценам на газ в рублях. 11 мая в Москве прошла рабочая встреча министров энергетики двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия договорились по ценам на газ в рублях-1

Обсуждались вопросы поставок и транзита голубого топлива. По итогам подписан протокол. Его проект был ранее одобрен в качестве основы для проведения переговоров главой нашего государства. Таким образом, в межправительственное соглашение внесены изменения. Минск и Москва определили условия формирования цен по поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке в привязке к российскому рублю.

# Беларусь-Россия # Экономика # Виктор Каранкевич # Николай Шульгинов # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посеяли уже более 70% яровых культур. Как проходит посевная в 2022 году?
11 мая 2022 06:25

Посеяли уже более 70% яровых культур. Как проходит посевная в 2022 году?

Про санкции знают только из телевизора. Как работает «Кричевцементношифер» в непростое время?
10 мая 2022 16:11

Про санкции знают только из телевизора. Как работает «Кричевцементношифер» в непростое время?

Как в ЕАЭС устраняют барьеры на пути развития промышленной кооперации?
10 мая 2022 16:08

Как в ЕАЭС устраняют барьеры на пути развития промышленной кооперации?