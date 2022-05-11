Беларусь и Россия договорились по ценам на газ в рублях. 11 мая в Москве прошла рабочая встреча министров энергетики двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждались вопросы поставок и транзита голубого топлива. По итогам подписан протокол. Его проект был ранее одобрен в качестве основы для проведения переговоров главой нашего государства. Таким образом, в межправительственное соглашение внесены изменения. Минск и Москва определили условия формирования цен по поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке в привязке к российскому рублю.