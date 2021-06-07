Роман Головченко: комплекс мер в ответ на западные санкции готов

Новости Беларуси. Комплекс мер в ответ на западные санкции готов. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил премьер-министр Беларуси. Роман Головченко также рассказал, на каком этапе согласование интеграционных дорожных карт с Россией, и ответил на вопрос, что же подразумевается под понятием «единая промышленная политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Кривошеев, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:

Ученый, экономист Глазьев просчитывал этот эффект для Евразийского экономического союза и говорил о том, что если снять эти внутренние барьеры на рынках, то это даст фантастический прирост в 3-5 % к ВВП. То есть гораздо больше тех трех, которые грозят нам в случае самых масштабных санкций.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Конечно, просчитывали, но здесь недостаточно считать только с помощью калькулятора, сводить дебет с кредитом, ведь снятием барьеров и изъятий мы занимаемся главным образом в рамках ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Это главная повестка работы ЕАЭС. В рамках Союзного государства мы идем гораздо глубже и субстантивнее.

Андрей Кривошеев:

То есть промышленная политика. Роман Головченко:

Это единая промышленная политика, это единое правило предоставления субсидий, госзакупки, тарифоформирование, прозрачные налоги, полностью контролируемые цепочки прослеживаемости товаров, как из России в Беларусь, так и из Беларуси в Россию. И фактически с подписанием так называемого пакета союзных программ, на который я рассчитываю (как сказал, что мы выйдем не позже осени), настоящая работа только начнется. Это очень серьезные отраслевые программы, в рамках которых отраслевые регуляторы будут уже гармонизировать свое законодательство, свои практики и выбирать лучшие практики, как принято говорить, из обеих экономик.