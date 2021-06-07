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Роман Головченко: комплекс мер в ответ на западные санкции готов

07 июня 2021 09:08
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Новости Беларуси. Комплекс мер в ответ на западные санкции готов. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил премьер-министр Беларуси. Роман Головченко также рассказал, на каком этапе согласование интеграционных дорожных карт с Россией, и ответил на вопрос, что же подразумевается под понятием «единая промышленная политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кривошеев, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:
Ученый, экономист Глазьев просчитывал этот эффект для Евразийского экономического союза и говорил о том, что если снять эти внутренние барьеры на рынках, то это даст фантастический прирост в 3-5 % к ВВП. То есть гораздо больше тех трех, которые грозят нам в случае самых масштабных санкций.

Роман Головченко: комплекс мер в ответ на западные санкции готов-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Конечно, просчитывали, но здесь недостаточно считать только с помощью калькулятора, сводить дебет с кредитом, ведь снятием барьеров и изъятий мы занимаемся главным образом в рамках ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Это главная повестка работы ЕАЭС. В рамках Союзного государства мы идем гораздо глубже и субстантивнее.

Роман Головченко: комплекс мер в ответ на западные санкции готов-4

Андрей Кривошеев:
То есть промышленная политика.

Роман Головченко:
Это единая промышленная политика, это единое правило предоставления субсидий, госзакупки, тарифоформирование, прозрачные налоги, полностью контролируемые цепочки прослеживаемости товаров, как из России в Беларусь, так и из Беларуси в Россию. И фактически с подписанием так называемого пакета союзных программ, на который я рассчитываю (как сказал, что мы выйдем не позже осени), настоящая работа только начнется. Это очень серьезные отраслевые программы, в рамках которых отраслевые регуляторы будут уже гармонизировать свое законодательство, свои практики и выбирать лучшие практики, как принято говорить, из обеих экономик.

Роман Головченко: комплекс мер в ответ на западные санкции готов-7

Роман Головченко:
При этом мы говорим о том, что, даже достигая единых правил налогового регулирования, мы все равно сохраняем изъятия какие-то для обеих сторон с учетом особенностей национальной экономики. Потому что у нас структура экономик разная, во-первых. Если посмотреть на вклад в ВВП России, какие отрасли вкладывают, то это добывающая во многом отрасль, энергетическая отрасль, а у нас это обрабатывающая отрасль, аграрная отрасль, поэтому разная структура экономик, поэтому при налогообложении будут и разные изъятия. И мы, безусловно, сохраним возможность влияния, том числе налоговыми инструментами, на поддержку тех или иных отраслей. Поэтому это такая тонкая работа, которая будет вестись в режиме ручной настройки. Но, безусловно, то, что мы уже просчитали: этот эффект будет, несомненно, позитивным для Республики Беларусь. Не только математически, но и в целом для будущего нашей промышленности.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Андрей Кривошеев # Фотофакт

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