Губернатор Могилёвской области: надо искать вариант, как обеспечить качество жизни и денежные доходы нашего населения

Новости Беларуси. Какие новые для себя возможности ищут в Могилевском регионе? Интервью с губернатором области Леонидом Зайцем в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Мычка, СТВ:

Вы работаете руководителем области уже более двух лет. И за это время регион прибавил по многим направлениям. Задача – вывести Могилевщину из числа аутсайдеров, которую ставил глава государства, назначая вас на эту должность, выполняется. Расскажите, за счет чего это удается? «Результат за 2020 год – мы вышли на валовой региональный продукт 100,9 %»

Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Спасибо за вашу точку зрения, что задача выполняется. Действительно, Президент страны поставил задачу обеспечить динамику развития всех отраслей Могилевской области и вывести Могилевскую область на хорошие позиции, которые позволяли бы иметь человеку хороший доход, обеспечить качество проживания нашего населения во всех регионах Могилевской области, обеспечить дальнейшую динамику развития. На этом останавливаться не надо, надо искать вариант, как обеспечить качество жизни наших людей, как обеспечить денежные доходы нашего населения. Это необходимо видеть резервы в каждой отрасли, необходимо вкладывать сегодня деньги туда, где принесут наибольшую отдачу и быстрейшую отдачу. Поэтому за счет мобилизации внутренних резервов, трудовых ресурсов, за счет использования тех технологий, которые уже есть, в которые деньги вложены. За счет тех технологий, которые останутся на вооружении в Могилевской области, нам удалось за это время несколько прорасти. Прорасти в сельском хозяйстве, в промышленности, прорасти в другой деятельности. И как результат за 2020 год – мы вышли на валовой региональный продукт 100,9 %.

Хотел бы сказать, что завершились три месяца положительными результатами в экономике, достигли уровня чистой прибыли в размере 141 миллион рублей. На тот момент, когда за прошедший период времени были убытки в размере 838 миллионов рублей. Мы увеличили рентабельность продаж. Довели до цифры 4,5 %. Это, конечно, отразилось и на росте заработной платы, которую увеличили практически на 14 % относительно аналогичного периода прошлого года. Хотя сама цифра за четыре месяца невысокая (1 073 рубля в целом по Могилевской области), но я вижу, что есть динамика. Юлия Мычка:

Развитие юго-восточного региона Могилевской области сегодня в приоритете для местной вертикали, соответствующую программу Президент поручил реализовать в ближайшие пять лет. Для этого необходимо отстающие районы подтянуть до среднеобластного уровня как в экономике, так и в социальной сфере. Как это реализуется в данный момент? На юго-восточной территории выросли в средней заработной плате на 14 %

Леонид Заяц:

Мы видим комплексное развитие социально-экономическое по восточной территории Могилевской области, будет в первую очередь направлено на благосостояние наших людей. Через рост экономики, через развитие всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, отраслей социальной сферы нам необходимо поднять уровень жизни людей на данной территории и обеспечить соответствующие доходы населения. С 2015 года вложено 1,1 миллиарда рублей инвестиций в экономику и социальные объекты юго-восточной территории Могилевской области. Должен отметить, что там проживает 120 тысяч населения, это 12 % от всей численности нашей Могилевской области. Там 1 038 предприятий, которые работают на территории юго-восточного региона. В обязательном порядке необходимо использовать местные ресурсы, как было правильно сказано Президентом страны. Поэтому изначально мы рассмотрели возможности прибавить именно на тех отраслях, которые традиционно уже есть именно в юго-востоке. Это в лесном хозяйстве. В Костюковичском, в Краснопольском, в Климовичском районе делали дополнительные деревообрабатывающие цеха. В Чериковском, Климовичском районе поставили сушильные камеры. Это сказалось на темпах переработки древесины. Выросли объемы в 1,6 раза. Существенным образом поправляются дела в отдельных районах юго-восточной территории. К примеру, Славгородский район. Там с помощью средств Банка развития построен новый, современный свиноводческий комплекс, 24 тысячи, создано 73 рабочих мест. Этот цех будет производить 2 600 тонн мяса.

Предприятие «Красный пищевик» размещает свое предприятие на территории Славгорода. Создали цех по разливу меда мощностью 300 тонн. Это сладкая продукция, которая завоевывает сегодня своего потребителя. Часть продукции отгружается сегодня в США, предлагается на экспорт. За это платят неплохие финансовые средства. Помимо этого там же устанавливается линия по производству кондитерских товаров, 3 000 тонн будет производить цех именно тех продуктов, которых не хватает на рынке. Помимо этого ставится задача загрузить это все предприятие собственным сырьем, там по соседству отведен участок, закладывается плодовый сад. Все это сырье – яблоко, черешня, вишня, которые будут успешно использоваться на своем предприятии. В целом добавится еще более 100 рабочих мест на вновь создаваемом рабочем предприятии. Заботимся о тех гражданах, которые там проживают. Для разрешения определенных узких мест по просьбе жителей был построен в прошлом году и запущен 25 ноября 2020-го детский садик на 75 мест.

Сейчас реконструируется Центральная районная больница, поликлиника Славгорода. Там же с помощью главы государства был построен долгожданный переход через реку Сож. Современный мост. Хотел бы сказать, что юго-восточная территория только за первые четыре месяца приросла на 10,3 % по производству молока и почти на 2 % по производству мяса. Выросли в средней заработной плате на 14 %. У нас есть резервы, возможности, есть рычаги. Главное – есть с кем делать эти показатели. Я уверен, что мы с этой задачей справимся. Юлия Мычка:

Коронавирус стал особым индикатором, после которого на медицину в Беларуси и во всем мире посмотрели под новым ракурсом. Одна из приоритетных задач сегодня – развитие в регионах медицины высшего разряда. Речь идет не только о медучреждениях в областных центрах, но и о развитии сельских ФАПов, а также межрайонных центров. Как это все развивается на Могилевщине? Про медицину: «Стоит задача усилить свои позиции по обновлению материально-технической базы» Леонид Заяц:

Нам удалось в этот период времени кое-что подправить, построить, чтобы создать соответствующую современную базу в медицинских учреждениях. В Могилеве за короткий период времени, в течение 9 месяцев, построили в новом микрорайоне поликлинику на 850 посещений в смену. Более того, завершили строительство роддома. Сейчас активно ведем строительство, в этом году запустим кардиохирургический центр и кардиотерапевтический центр при Могилевской областной клинической больнице.

Это разрешит проблемы граждан, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Мы рассматриваем возможность оказания медицинской помощи, обновление базы в наших районах. В Бобруйске межрегиональный центр, который оказывает помощь Бобруйскому, Кличевскому, Кировскому району. Там стоит уникальное оборудование, которое укомплектовано в 2020 году. У нас такие межрайонные центры в Кричеве, Костюковичах, где можно проводить плановые операции. Высокий уровень специалистов – травматологи, онкологи, нейрохирурги. Должен отметить, что с этой бедой, пандемией, наши медики справились успешно и справляются в настоящее время. Мы не остановили плановые операции, мы, наоборот, их увеличили, усилили. Экстренными операциями оказали помощь 3,5 тысячам пациентов, спасли человеческие жизни. Сегодня стоит задача усилить свои позиции по обновлению материально-технической базы. У нас на очереди стоят Кричев, Чериков, Климовичи, Краснополье – те регионы, которые нуждаются сегодня в техническом обновлении.

Юлия Мычка:

Совсем скоро в Могилеве будут отмечать знаменательную дату – 80 лет героической обороны Могилева. Как город будет праздновать и как вообще в области проводится патриотическое воспитание? Ведь прошлый год, да и этот, показал, что в этом вопросе есть определенные пробелы. «Надо любить, надо жить, гордиться своей страной и ценить то, что нам досталось от своих отцов и дедов» Леонид Заяц:

Это очень памятное событие для Могилева и в целом для Республики Беларусь, потому что такого сражения, которое выпало на долю белорусов в прошлом столетии, нет по своей масштабности, последствиям, как Великая Отечественная война. В Могилеве бойцы приняли первый удар. 23 дня шла защита города. Встали на защиту все: регулярные части, мирное население, ополченцы. Не пропускали врага. Мы понимаем, что надо всячески отдать дань уважения тем людям, которые ценой своей жизни не пропустили врага в Могилев. Этим местом является Буйничское поле, там будет минута скорби. В 04:00 будет театрализованное представление о начале войны. Помимо минуты молчания возложим цветы, сделаем митинг. В 12:00 будет минута скорби, заказан молебен о погибших. Ну, и общереспубликанская минута молчания, которая будет 22 июня в 12:00. В целом, патриотическому воспитанию уделяется огромное значение. Чтобы воспитать человека, патриота своей страны, необходимо приложить немало усилий.

Среди нашего населения, молодых людей есть такие патриоты, их немало, просто надо любить, надо жить, гордиться своей страной и ценить то, что нам досталось от своих отцов и дедов – они же полегли за нас с вами. Надо жестко пресекать тех, кто пытается обелить сегодня нацизм, сказать, что Великая Отечественная война – это не победа Советского Союза. Надо, чтобы историческая истина жила с теми людьми, которые пережили это лихолетье, чтобы, не дай бог, не повторилось этой беды. Юлия Мычка:

До назначения вас председателем Могилевского облисполкома вы никогда не работали в Могилевской области, но в одном из ваших интервью я прочитала признание о том, что вам «повезло работать в Приднепровском крае». Скажите, в чем вы лично рассмотрели потенциал нашей земли и в чем особенность Могилевщины? «Я рад, что работаю на этой земле, работаю с профессионалами, с теми людьми, которые отдают себя полностью работе»