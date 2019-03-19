Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. Рынок телекоммуникаций – один из самых быстрорастущих. 19 марта во Дворце Независимости шла речь о том, как не только сохранить, но и улучшить позиции Беларуси в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна последовательно идет по пути развития этого сегмента и занимает высокие позиции в сфере информационно-коммуникационных технологий. Но жизнь не стоит на месте. Прогресс должен быть постоянным.

Один из ключевых вопросов – внедрение в Беларуси технологии 5G. Это значительно увеличит скорость обмена данными и позволит внедрять так называемый «интернет вещей». Его концепция предполагает единую сеть, соединяющую объекты реального мира и виртуального. Когда это произойдет, улучшится не только сфера цифровых услуг, но и появятся новые драйверы роста в экономике. Корреспондент Ольга Коршун о рынке высоких технологий. В Беларуси мобильная связь появилась еще в 1993 году. Через год в нашей стране насчитывалось 320 абонентов. Подключение стоило несколько тысяч долларов, а сам аппарат весил не меньше килограмма. Так что сеть была только для избранных.

Сегодня технологии пришли буквально в каждый дом. В среднем белорус разговаривает по мобильному больше 100 часов в год и отправляет около полусотни сообщений. А возрастной ценз интернет-пользователей составляет от 6 до 72 лет. Одним словом, есть контакт. Телекоммуникации, кроме мобильной связи и доступа в интернет, включают радио- и телевещание, почтовые услуги. Это большой и перспективный рынок. Как он развивается в нашей стране – вопрос в поле зрения главы государства. Тем более Беларусь взяла курс на построение цифровой экономики. В 2018 году приняли революционный Декрет в этой сфере. Да и телекоммуникации уже приносят вполне ощутимый доход. Какие задачи поставил Президент по развитию ИКТ Беларуси?

Чтобы ускорить переход виртуальных идей в реальную жизнь, в Беларуси активно внедряют интернет четвертого поколения. В нашей стране технологии LTE поддерживает уже каждый восьмой мобильный девайс. Хотя несколько лет назад об этом даже не слышали. Доступ к высокоскоростному интернету уже получили жители 168 населенных пунктов. Скорости сбавлять не собираются.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Сегодня порядка 75 % населения нашей страны доступна услуга 4G. Нам бы хотелось еще и охват территории. Потому что такую услугу должны получать не только люди, проживающие в Минске и областных центрах, но и во всех регионах нашей страны. Конечно, значительный шаг – это 5G, интернет вещей, это уже следующий этап развития.

Впрочем, сейчас над внедрением этой технологии работает весь виртуальный мир. Беларусь тоже подключилась к этому процессу. 5G обеспечит нереальные скорости передачи данных. К примеру, это позволит внедрить самоуправляемые авто или голограммы вместо обычного видео. Фантастика? Не совсем, если представить, что когда-то и мобильные телефоны считались роскошью.

Олег Седельник, генеральный директор инфраструктурного оператора:

Востребованность технологии наступит в 2020-2022 годах. В наших планах в ближайшее время – развернуть тестовую зону на территории завода БелАЗ и оттестировать данную технологию в целях применения беспилотного транспорта. В соответствии с тем, как будет реализована национальная задача по развитию сетей 5G, мы готовы будем ее успешно выполнять и развивать сеть 5G на территории Республики Беларусь. Одним словом, технологии не стоят на месте, буквально каждый день требуют новых шагов. Но такая гонка не означает принятия быстрых и необдуманных решений. Президента интересуют варианты инвестирования в эту отрасль. Без вложений никуда. Но всё нуждается в детальной проработке. Тем более в нашей стране есть хорошая школа, а отрасль приносит прибыль. Так что государство не отдаст всё в одни инвестиционные руки. Впрочем, правила диктует экономика. Главное, чтобы в реале было выгодно всем. Это касается и ценового регулирования на рынке, и тарифов для населения.