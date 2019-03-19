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Новости экономики за 19.03.2019

19 марта 2019 16:45
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Новости Беларуси. Зачем Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках и сколько денег уже потратили белорусы в этом году? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Новости экономики за 19.03.2019-1

Беларусь и Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии намерены наращивать товарооборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом этому будет способствовать подписанное соглашение между обеими странами о международных автомобильных перевозках.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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