Какие задачи поставил Президент по развитию ИКТ Беларуси?

Сегодня это одна из самых экономически перспективных отраслей. Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь занимает лидирующие позиции в сфере информационно-коммуникационных технологий. По индексу развития ИКТ наша страна на 32-й позиции. Рейтинг формируется по нескольким показателям, в том числе учитывает доступ в интернет, качество высокоскоростного соединения, услуги кабельного телевидения и мобильных сетей. Но очевидные успехи – не повод расслабляться. Прогресс диктует необходимость интенсивнее развивать высокие технологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, это самая быстрорастущая отрасль. С 2011 года ее доля в валовом внутреннем продукте выросла почти в два раза. Обеспечивает работой около 100 тысяч человек. Важно, что это высокотехнологичная часть экономики, которая не нуждается в дешевых нефти, газе или иных материальных ресурсах, а значит, ее успехи укрепляют нашу экономическую независимость.

Республика Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий. Мы являемся лидером на пространстве Содружества независимых государств, не уступая таким европейским странам, как Италия, Португалия, Чехия.

Вместе с тем динамика процессов, скорость смены технологий здесь невероятная. Оборудование устаревает в три-четыре раза быстрее, чем истекает срок его физического износа. Каждые два года нагрузка на инфраструктуру как минимум удваивается. Спрос на некоторые услуги уже опережает предложение.