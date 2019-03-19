«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках

Новости Беларуси. Беларусь и Великобритания намечают новые горизонты сотрудничества. 18 марта было подписано соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, грузов и пассажиров на взаимных направлениях станет больше. Так, белорусские и английские перевозчики освобождаются от таможенных пошлин, налогов и сборов на владение транспорта. Подобные документы о развитии двустороннего сотрудничества Беларусь подписала уже с 45 странами. Это способствует значительному росту экспорта.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы достаточно долго работали с Французской Республикой, подписали с Францией, с Великобританией сейчас подписали, Китай следующий. Это важное соглашение, которое позволит нашим перевозчикам ездить в Китай. Это очень большой рынок транспортных услуг, в котором мы должны двигаться.

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:

Это очень важный шаг, то есть важное соглашение, которое у нас существует с другими странами. Здесь оно призвано упростить жизнь международных перевозчиков. Конечно, это очень хорошее соглашение для страны. Это способствует торговле.