Прямой эфир

«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках

19 марта 2019 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Великобритания намечают новые горизонты сотрудничества. 18 марта было подписано соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, грузов и пассажиров на взаимных направлениях станет больше.

Так, белорусские и английские перевозчики освобождаются от таможенных пошлин, налогов и сборов на владение транспорта. Подобные документы о развитии двустороннего сотрудничества Беларусь подписала уже с 45 странами. Это способствует значительному росту экспорта.

«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках-1

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы достаточно долго работали с Французской Республикой, подписали с Францией, с Великобританией сейчас подписали, Китай следующий.

Это важное соглашение, которое позволит нашим перевозчикам ездить в Китай. Это очень большой рынок транспортных услуг, в котором мы должны двигаться.

«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках-4

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Это очень важный шаг, то есть важное соглашение, которое у нас существует с другими странами. Здесь оно призвано упростить жизнь международных перевозчиков. Конечно, это очень хорошее соглашение для страны. Это способствует торговле.

«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках-7

Нововведения не касаются внутреннего рынка – он останется защищенным. Иностранным компаниям перемещение грузов в пределах Беларуси запрещено. Отечественные перевозчики за 2018 год заработали на экспорте услуг больше миллиарда долларов. По словам экспертов, после правового урегулирования автомобильных перевозок выручка будет только расти.

«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках-10

# Беларусь-Великобритания # Экономика # Алексей Авраменко # Фионна Гибб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы потратили 7 млрд рублей за первых два месяца 2019 года
19 марта 2019 16:44

Белорусы потратили 7 млрд рублей за первых два месяца 2019 года

Бизнесмены Беларуси и Австрии обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока
19 марта 2019 14:11

Бизнесмены Беларуси и Австрии обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока

Александр Турчин: «В построении IT-страны сеть 5G просто необходима»
19 марта 2019 13:53

Александр Турчин: «В построении IT-страны сеть 5G просто необходима»