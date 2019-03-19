«Налог на Google» пополнил бюджет Беларуси почти на 15,8 млн рублей в 2018 году

Новости Беларуси. Подведены итоги первого года действия так называемого «налога на Google», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, его должны уплачивать все иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме.

Сейчас на учете в налоговой стоят 59 таких компаний, в том числе Apple, Google, Microsoft, Wargaming и другие транснациональные гиганты. За 2018 год они пополнили бюджет почти на 16 миллионов рублей. Это намного больше, чем планировалось на стадии разработки законопроекта. Тогда возможный объем поступлений оценивался в 4 миллиона долларов.